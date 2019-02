Jolien D'Hoore topt affiche Omloop van de Westhoek

Jolien D’Hoore wordt op zondag 10 maart de grote blikvanger tijdens de Omloop van de Westhoek in Ichtegem.

Het is de tweede keer dat Ichtegem Sportief die wedstrijd voor vrouwen organiseert, en de enige wedstrijd die nog overblijft van het viervoudig wielergala van weleer. Toch blijft het bestuur ambitieus.

Vorig jaar won de Nederlandse Floortje Mackaij, maar nu de wedstrijd is gepromoveerd naar een 1-1-statuut wordt de concurrentie nog groter. Jolien D’Hoore bevestigde al haar deelname, en Ichtegem Sportief hoopt op nog een pak grote namen. De 55ste omloop van de Westhoek is live te volgen via livestream op onze website.