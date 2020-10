Johan Museeuw en Nico Mattan blikken (ludiek) vooruit naar Gent-Wevelgem

In enkele ludieke filmpjes hebben voormalige wielrenners Johan Museeuw en Nico Mattan vooruitgeblikt naar Gent-Wevelgem zondag.

Samen wonnen Johan Museeuw en Nico Mattan alle Vlaamse voorjaarsklassiekers. Al zit de verdeling wel wat scheef: Mattan won Gent-Wevelgem en Museeuw al de andere wedstrijden.

(lees verder onder de video)

Waaierkoers

De ex-winnaar en Museeuw verwachten zondag een waaierkoers, waarbij de wind zeker een rol zal spelen. Ze kijken ook allebei naar Wout Van Aert of Mathieu van der Poel als de grote kanshebbers.

(lees verder onder de video)

Bijzondere editie

Gent-Wevelgem is de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker die gereden wordt na de competitiehervatting. De koers start ditmaal niet in Deinze, maar in Ieper. Door de coronacrisis werd ook het parcours wat hertekend. Zo blijven de renners weg uit Frankrijk, waardoor de beklimmingen van de Catsberg, Vert Mont en Mont Noir wegvallen.