Jimmy Tabidze is vierde aanwinst voor KV Kortrijk

Jemal "Jimmy" Tabidze is een 26-jarige Georgische centrale verdediger. De linksvoeter speelde al 14 interlands voor zijn nationale elftal en kwam daarin 1 keer tot scoren.Tabidze komt transfervij over van FC Ufa uit de Russische eerste klasse en tekent een contract voor 2 seizoenen in het Guldensporenstadion. Hij zal het rugnummer 3 dragen.

Na het al eerder aantrekken van Tom Vandenberghe, Youssef Challouk en Dion De Neve bouwt KV Kortrijk zo al vroeg verder aan de kern voor het komende seizoen. Morgenochtend om 10u30 komen alle nieuwkomers al in actie op de traditionele eerste training van de club.