Jeugdig toptalent wordt opgeleid bij TC Orskamp

Bij TC Orscamp in Oostkamp hebben ze die ambitie. TC Orskamp wil de beste jeugd verzamelen in de CC Tennis Performance Academy en die begeleiden naar het allerhoogste niveau. Oostkamp krijgt zo een tegenhanger voor de Clijsters Academy in Bree. Chris Marain: "Dat zijn toptalenten, die school combineren met tennistraining, zowat 50 uur per week. Dat is gigantisch."

TC Orscamp doet een beroep op Cesar Coutinho. De verdiende al zijn strepen bij de vermaarde jeugdwerking van TC Kortemark en als bondscoach van de Portugese jeugd.