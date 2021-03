Jempi Monseré vereeuwigd met standbeeld aan KOERS

Jean-Pierre Monseré, de Roeselaarse wereldkampioen wielrennen van 1970, krijgt een standbeeld. Het bronzen, manshoge monument komt aan de voorgevel van het museum KOERS en zal enkele weken voor het WK in Vlaanderen in september 2021 onthuld worden.

50 jaar Monseré

Naar aanleiding van 50 jaar Jean-Pierre Monseré (WK-winst in 1970 en overlijden op 15 maart 1971) nam de Vriendenkring van KOERS het initiatief tot de realisatie van een monument voor Monseré. In het stadsbestuur Roeselare en de vzw Sportevenementen Roeselare vond de vzw Vrienden van KOERS, kortweg De Jempi’s, twee partners die het project eindelijk mogelijk maken.

Na overleg met de familie Monseré viel de keuze op het ontwerp van beeldhouwer Ron Deblaere. Het stelt een lachende wereldkampioen Jempi voor, nonchalant leunend tegen zijn fiets. Voor de familie reflecteert het ontwerp hoe Jempi was: een bereikbare volksmens met liefde voor de fiets. De koersfiets die als afgietsel in het monument verwerkt wordt, is een fiets uit de decoratieve collectie van KOERS. Museum van de Wielersport die door ex-profrenner Marc Renier helemaal op maat van Jempi werd gezet. De koersfiets is van het merk Flandria. Monseré maakte immers deel uit van de Flandria- wielerploeg van Pol Claeys en ploegleider Briek Schotte.

Kunstenaar Ron Deblaere

Kunstenaar Ron Deblaere is met dit standbeeld niet aan zijn proefstuk toe. De beeldhouwer tekende eerder al voor de bronzen beelden van componist Adriaan Willaert, Tourwinnaar Odiel Defraeye en volksfiguur Juul Plastiek in Roeselare en realiseerde ook het standbeeld van een fietsende Igor Decraene op het erf van de boerderij van de familie Decraene in Waregem. Igor Decraene werd in 2013 juniorenwereldkampioen tijdrijden, maar kwam geen jaar later op achttienjarige leeftijd om het leven na een ongeval. Ook de creatie van dit monument voor Monseré is een erg bijzondere opdracht voor Ron. Ron en Jean-Pierre waren een tijdje studiemakkers aan de technische school RITO te Roeselare en Ron werd nadien een supporter van zijn generatiegenoot.

(lees verder onder de foto)

WK Vlaanderen 2021

De onthulling van het standbeeld zal in september 2021 plaatsvinden. Niet alleen gaat het Wereldkampioenschap wielrennen eind september voor de 10de keer in ons land door, 8 september is ook de geboortedag van wereldkampioen Jean-Pierre Monseré en de dag waarop het vernieuwde KOERS in 2018 de deuren opnieuw opende.