Jelle Vossen één speeldag effectief geschorst

Het Disciplinair Comité van de Voetbalbond heeft een schorsing van drie speeldagen (waarvan twee voorwaardelijk) opgelegd aan Jelle Vossen. De spits van Zulte Waregem, die afgelopen weekend tegen Cercle Brugge rood pakte nadat hij zijn arm had laten slingeren, moet ook 2.000 euro boete betalen...

Essevee moest zaterdag in eigen huis tegen Cercle Bruggede kelk tot op de bodem ledigen. In de allerlaatste minuut stuurde scheidsrechter Boucaut topschutter Vossen nog van het veld, nadat de spits zijn arm tegen het gezicht van Velkovski had laten zwaaien. De rode kaart kwam er na tussenkomst van de VAR.

Zulte Waregem weigerde voorstel

Het Bondsparket tilde zwaar aan de armbeweging van Vossen, omdat de bal niet binnen spelbereik was en de zwaai ook intentioneel leek. Wegens het quasi blanco strafblad van de ervaren spits vorderde de bondsprocureur drie in plaats van vier speeldagen schorsing. Daardoor stonden de duels tegen Union, streekrivaal Kortrijk en Seraing op de wip. Zulte Waregem weigerde het strafvoorstel en verdedigde Vossen dinsdag voor het Disciplinair Comité.

Met succes, want er werd hem twee van de drie gevorderde speeldagen schorsing met uitstel verleend. Onder meer het heel gunstige disciplinaire verleden - Vossen pakte bijna tien jaar geleden zijn enige rode kaart uit zijn lange loopbaan - gaf de doorslag. Vossen moet zo enkel de competitiematch in en tegen Union van komende zaterdag missen. Essevee kan nog in beroep gaan, maar dat lijkt een onwaarschijnlijke piste.