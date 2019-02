Tulett had aan de meet 20 seconden voorsprong op wereldbekerwinnaar Meeussen. Cortjens strandde op 27 seconden. Thibau Nys, die zijn WK-debuut maakte, werd vierde op 42 seconden. Na Mathieu van der Poel (2012 en 2013) is Tulett pas de tweede veldrijder die zich tweemaal tot wereldkampioen bij de junioren weet te kronen. Voor een Belgische wereldtitel bij de junioren moeten we teruggaan tot 2014. Toen triomfeerde Thijs Aerts in Hoogerheide.

