Jelle Schelstraete wordt assisent van Martinez bij KBVB

Op die manier wordt de taak van Roberto Martínez die de job van bondscoach met die van technisch directeur combineert, verlicht en kan Jelle Schelstraete zodra Roberto Martínez de bond verlaat, de functie van technisch directeur opnemen. Schelstraete (32) was gedurende negen jaar jeugdmanager bij KV Kortrijk en treedt op 6 november in dienst bij de Belgische Voetbalbond. Naast het assisteren van de technisch directeur moet hij goede relaties uitbouwen met Voetbal Vlaanderen, ACFF, en de Pro League.

“Ik kijk er naar uit om op het allerhoogste niveau actief te worden. Vooral de mogelijkheid om opgeleid te worden tot technisch directeur onder de vleugels van Roberto Martínez is een unieke kans", zegt hij. De gesprekken met Roberto Martínez, Voorzitter Medhi Bayat, en CEO Peter Bossaert toonden meteen dat de KBVB naast een sterk merk ook een sterke organisatie is waar ik heel graag deel van uitmaak.”

Roberto Martínez: “Jelle Schelstraete was gedurende tien jaar rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van jonge Belgische spelers. Vanwege zijn grote verdienste op dat vlak is hij de geknipte persoon voor deze functie. Hij is gepassioneerd door elke aspect dat ons voetbal beter kan maken.”