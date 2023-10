Jasper Stuyven Europees en Belgisch kampioen gravelbiken

Jasper Stuyven heeft deze middag in eigen streek in Oud-Heverlee de allereerste Europese en Belgische titel in het gravelbiken veroverd. Gravelwereldkampioen Gianni Vermeersch finishte als vierde.

Het EK en BK gravel in het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee was een generale repetitie voor het wereldkampioenschap volgend jaar. Wout van Aert en Mathieu van der Poel kwamen niet aan de start, maar toch waren er veel bekende deelnemers zoals: gravelwereldkampioen Gianni Vermeersch, thuisrenner Jasper Stuyven, de afscheidnemende Greg Van Avermaet en Tim Merlier.

Tiffany Cromwell wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen was de Australische Tiffany Cromwell de beste na een wedstrijd van 130 kilometer, en dat na een late aanval. De Nederlandse Lorena Wiebes sprintte naar de tweede plek en de Europese titel, voor veldritwereldkampioene Fem van Empel en de Italiaanse Elena Cecchini. De Belgische titel ging naar Marthe Truyen, de nummer drie van Parijs-Roubaix van dit jaar.

WK gravel Italië

Volgende week is het WK gravel in het Italiaanse Veneto. Het is de tweede keer dat het wereldkampioenschap daar plaatsvindt. Gianni Vermeersch zal volgende week dus zijn titel als wereldkampioen proberen verdedigen. Bij de vrouwen is Pauline Ferrand-Prévot titelverdedigster.