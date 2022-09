Jasper Philipsen heeft de Omloop van het Houtland gewonnen in een massaspurt.

Philipsen was sneller dan Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) en Dylan Groenewegen (Team BikeExchange - Jayco). De achtste zege van het seizoen voor de Limburger van Alpecin-Deceuninck. De Omloop van het Houtland draaide dus uit op een verwachte massasprint. Het peloton slaagde erin om net voor de laatste rechte lijn in Lichtervelde de kopgroep in te rekenen. Daarbij waren drie West-Vlamingen vertegenwoordigd: Aaron Verwilst, Gianni Marchand en Warre Vangheluwe.