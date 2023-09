Jasper Philipsen wint na fotofinish

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft in Koolskamp het Kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. Het is zijn 12de zege van het seizoen.

Philipsen was na een prangende spurt sneller dan de Nederlanders Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen.

Gijs Van Hoecke, Thibau Verhofstadt, de Fransman Samuel Leroux en de Zwitser Fabio Christen tekenden voor de eerste aanval van de dag. Meteen was de vroege vlucht gevormd en konden de ploegen van de spurters in het peloton beginnen controleren. Met nog vier ronden, van elk 15,1 kilometer, voor de boeg reed het viertal nog een minuut voor het grote pak uit. Enkele renners van Beat Cycling Club probeerden de oversteek naar voren te maken, maar ze werden telkens tot de orde geroepen door de renners van Soudal Quick-Step, Jayco Alula en Alpecin-Deceuninck.

Met nog 50 kilometer te rijden, trachtte Fabio Christen even een aanval op te zetten. De kopgroep vatte de laatste drie ronden aan met nog steeds één luttele minuut voorsprong. Samuel Leroux moest er voorin plots af en we hielden een kopgroep over die nog slechts drie man sterk was. Bij het intrekken van de voorlaatste ronde was de voorgift gehalveerd tot een halve minuut. Een voltallig peloton, met Caleb Ewan steevast op de laatste plaatsen, vatte de slotronde aan. De Australiër schoof op naarmate de meet naderde.

Jordi Warlop en nog een tiental andere renners waren op 13 kilometer van de finish betrokken bij een valpartij. Enkele renners probeerden de massasprint nog te ontlopen, maar hun pogingen waren tevergeefs. In de daaropvolgende groepsspurt stormden Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen op een lijn naar de finishlijn. Na het bekijken van de fotofinish ging de zege, net als in 2021, naar Philipsen.