Jasper Philipsen start in Renewi Tour in Blankenberge

Philipsen is de eerste grote naam die bevestigd heeft voor de World Tour-rittenkoers. Op 22 augustus is er nog de ploegenpresentatie in Knokke-Heist, de volgende dag is er de openingsetappe van Blankenberge naar Ardooie. Daarna verlaten ze onze provincie via Sluis, met de finale rit in Limburg op 27 augustus.