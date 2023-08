Jasper Philipsen sprint in Ardooie naar zege in eerste rit

De 25-jarige Belg was na 182 vlakke kilometers tussen Blankenberge en Ardooie in de massasprint sneller dan landgenoot Tim Merlier (Soudal-Quick Step) en de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma). De groene trui van de afgelopen Tour de France is ook meteen de eerste leider.

De aanloop naar de sprint werd ontsierd door een zware valpartij op anderhalve kilometer van de finish, waarbij een tiental renners tegen de vlakte ging. Onder meer de Australische sprinter Sam Welsford (DSM) was een van de slachtoffers. Voor Philipsen is het de elfde zege dit seizoen. Eerder won hij vier ritten in de Tour de France, de Scheldeprijs en de Classic Brugge-De Panne.

Morgen wacht in Sluis een individuele tijdrit over 13,6 kilometer.