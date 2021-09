Jasper Philipsen pakt Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp Koers

Koolskamp Koerse, het Kampioenschap van Vlaanderen, is voor het eerst in vijf jaar tijd nog eens gewonnen door een Vlaming: Jasper Philipsen.

De snelle man van Alpecin-Fenix was in de klassieke pelotonspurt in de Tieltsestraat, sneller dan Dylan Groenewegen.

De laatste editie, die van 2019 wegens geen organisatie in 2020, werd gewonnen door Jannik Steimle. De Duitser bleef de Nederlanders Timo Roosen en Dylan Groenewegen voor. Het Kampioenschap van Vlaanderen is de achtste manche in de Bingoal Cycling Cup.