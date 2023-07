Jasper Philipsen is de blikvanger in Natourcriterium Roeselare

Iets later dan normaal stromen de namen binnen voor het Natourcriterium in Roeselare, op 25 juli. Maar aan Tourbelgen alvast zeker geen gebrek. De Melkerie tekent massaal present. En Jasper Philipsen wordt met zijn groene trui de blikvanger.

Ook vorig jaar sierde de groene trui het Natourcriterium. Toen was Wout van Aert de trotse drager. Nu gaat de groene trui zonder veel twijfel naar Jasper Philipsen. En de Vlam van Ham komt hem ook tonen in Roeselare. Ook Michael Kwiatkowski, de winnaar van de rit op de Grand Colombier, komt langs.

Late affiche

Pas vandaag kon de organisatie een eerste pak namen lossen voor het Natourcriterium. De timing met het WK in Glasgow, dat al begin augustus plaatsvindt, ligt voor hen niet ideaal. Ook het feit dat Jonas Vingegaard geen criteriums rijdt, en dat Wout van Aert zich beperkt tot het criterium van Herentals, betekent dat het wat wachten was voor de wielerfans. Maar, zoals zo vaak, komen de rennersnamen wel los in de derde Tourweek.

Melkerie present

Vandaag lost de organisatie alvast een heleboel namen: Yves Lampaert, Tim Declercq en Jonas Rickaert komen langs. Drie Tourgangers. Ook hun trainingsmakkers Bert Vanlerberghe en de onlangs gestopte Jens Debusschere zijn erbij.

Eerder vandaag tekende ook al de vierde West-Vlaamse Tourrenner: Stan Dewulf. Hij brengt zijn ploegmaat Oliver Naesen mee. Ook Lotto-Dstny is aanwezig, met Maxim Van Gils (bijna ritwinnaar) en Jasper Debuyst. Guillaume Van Keirsbulck is ook van de partij.