Jarne Van de Paar (Lotto Soudal) wint Kemmel Koerse

Jarne Van de Paar uit Balen heeft in een massaspurt Kemmel Koerse gewonnen. Van de Paar, van de Lotto Soudal-ploeg, was sneller dan Oost-Vlaming Luca De Meester (EFC) en Thibau Nys (Baloise Trek Lions).

Kemmel Koerse was toe aan de tweede editie nog maar, een jonge profkoers dus en da’s best opvallend omdat steeds meer wielerwedstrijden verdwijnen. Eén van de organisatoren is trouwens zelf renner en stond gisteren ook aan de start in Kemmel: Thomas Joseph van Tarteletto-Isorex. Hij werd uiteindelijk negende en eerste West-Vlaming. Cériel Desal (EFC) pakte de bergprijs na een uitgeregende namiddag.

't Was een kopgroep van acht die bijna de hele koers voorop reed. Daarbij Gianni Marchand uit Aartrijke, Cériel Desal uit Roeselare en Jarne Jacques uit Hollebeke. De voorsprong van de acht liep nooit hoger op dan anderhalve minuut, maar het duurde toch tot in de absolute finale vooraleer de Lotto-ploeg (zonder mannetje vooraan) de kloof kon dichten. En ze werden er dus ook voor beloond met de overwinning voor Jarne Van de Paar, zijn eerste van het seizoen. 'Het betekent vrij veel voor mij,' glundert Van de Paar. 'We hebben nog niet veel kunnen koersen. De vorm is aan het komen. Ik was nog niet helemaal zeker van mezelf, maar nu weet ik wel dat ik er kan staan, ook in de zwaardere koersen.'