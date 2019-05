Jarige Van Lierde pakt zege in Lanzarote

De West-Vlaming legde de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen af in 8u51:16. Hij haalde het voor de Duitser Christian Kramer en de Spanjaard Emilio Aguayo Munoz. Diego Van Looy, de tweede Belg, maakte in 9u07:43 de top vijf vol.

Frederik Van Lierde, die in 2013 de Ironman van Hawaï won, stond voor het eerst aan de start in Lanzarote. De wedstrijd op het Canarische eiland wordt door de vele hoogtemeters beschouwd als een van de allerzwaarste in het circuit. De topsporter bij Defensie kwam als derde uit het water, op een minuut van de Duitser Andreas Raelert. Die beende hij na zo'n 40 km in het fietsen bij, waarna Raelert wat later moest afhaken door technische problemen. Van Lierde begon als leider aan de marathon. Kramer ging hem aanvankelijk voorbij maar nog voor halfweg nam Van Lierde het commando over. Die eerste plaats gaf hij niet meer uit handen.

Negen zeges

Van Lierdes volgende wedstrijden zijn de 70.3 in Les Sables d'Olonne (16 juni) en vooral de Ironman van Nice (30 juni). In die laatste wedstrijd is hij titelverdediger. Hij won er al vijf keer. In totaal heeft Van Lierde nu negen Ironmanzeges op zijn erelijst.