"Jammer dat we onze sterke pion meteen verloren", zegt Segaert na tegenslag Uijtdebroeks

Alec Segaert eindigde vrijdag in de wegrit voor junioren van het WK wielrennen op de 37e plaats, op ruim twee minuten van de Noorse winnaar Per Strand Hagenes.

"Het was van in het begin een heel zware en moeilijke koers", reageerde hij.

"De sterke mannen waren snel weg en het was jammer dat we daar niet bij waren", reageerde Segaert. "Ik heb geprobeerd om vooraan te koersen maar dat heb ik halfweg toch wat moeten bekopen. Op het einde vond ik mijn tweede adem en heb ik alles er nog eens uitgeperst. In de laatste ronde vertrokken Hagenes en Grégoire (die tweede werd, red.) en ik kon niet mee. Ze waren echt sterk vandaag."

Cian Uijtdebroeks, vooraf Belgiës grootste medaillehoop, kon niet meerijden voor eremetaal. Het 18-jarige talent moest na twee vroege valpartijen achtervolgen en kwam niet meer in de buurt van de kop van de koers. "Jammer dat we onze sterke pion meteen hebben verloren", zei Segaert, die zich begin september op het EK in Italië tot Europees tijdritkampioen kroonde en dit WK in de discipline het brons greep. "Misschien was hij wel mee kunnen gaan in de laatste ronde met Hagenes en Grégoire, al weet je dat natuurlijk nooit. Het is sowieso jammer dat hij de wedstrijd zo moest beëindigen."