Jade Vansteenkiste uit Izegem is zondag als zesde geëindigd in de finale aan de grond op het EK turnen in het Poolse Szczecin.

De 15-jarige atlete van Gym Izegem scoorde 13,233 punten in de finale met acht. De winst was voor Mélanie De Jesus Dos Santos. De Française pakte goud met 13,833 punten voor de Nederlandse Eythora Thorsdottir en de Russin Angelina Melnikova. De Jesus Dos Santos was vrijdag ook de beste in de allroundfinale. Vansteenkiste werd daarin twintigste.