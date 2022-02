Boogschutter Ruben Vanhollebeke uit Jabbeke is in Dubai wereldkampioen boogschieten voor blinden en slechtzienden geworden.

Ruben Vanhollebeke versloeg in de finale een boogschutter uit Pakistan, met 6-0. De Jabbekenaar heeft een aangeboren oogziekte en is intussen zo goed als volledig blind. Vanhollebeke wint het wereldkampioenschap voor de tweede opeenvolgende keer. Het vorige was in 2019 in Nederland.

