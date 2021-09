Izquierdo opvallende nieuwkomer bij Club Brugge

Een transfersom moet daarvoor niet betaald worden, want de Colombiaanse woelwater zat sinds begin juni zonder club nadat zijn overeenkomst bij het Engelse Brighton & Hove Albion afgelopen was. Een verlenging zat er nooit in, want Izquierdo kende in zijn vier seizoenen in Engeland meer blessureleed dan wat anders. Ook momenteel is hij nog buiten strijd, pas over enkele maanden wordt de zesvoudige Colombiaanse international topfit verwacht. Zijn laatste wedstrijd dateert alweer van 24 april, toen kreeg hij acht minuten tegen Sheffield United, meteen zijn enige optreden van het seizoen in de hoofdmacht.

In Brighton speelde Izquierdo de voorbije seizoenen meer niet, dan wel. De Colombiaan keert op de eerste plaats terug om in een vertrouwde omgeving te revalideren van zijn blessures.

Na de Braziliaan Wesley Moraes is Izquierdo de tweede voormalige smaakmaker die in deze mercato terugkeert naar Brugge. Ook Wesley kende de voorbije seizoenen heel wat blessureleed in Engeland en Aston Villa hoopt dat hij in ons land zijn niveau van weleer terugvindt. De club uit Birmingham leent de 24-jarige spits, voor wie twee jaar geleden 25 miljoen euro betaald werd, tot het einde van het seizoen uit.

Club versterkte zich verder ook met de Franse linkerflank Faitout Maouassa (23) die overkomt van Rennes, en met de Schotse international Jack Hendry (26) van KV Oostende. Beide verdedigers tekenden een contract voor 4 seizoenen. Ook de 16-jarige Noorse flankaanvaller Antonio Nusa maakt z'n opwachting in Jan Breydel. Hij maakt de overstap van Stabaek.