Het Belgisch kampioenschap wielrennen voor Elite mannen en vrouwen wordt in 2023 in Izegem gereden. Het dossier dat de stad indiende werd gisteren goedgekeurd door de wielerbond.

Het parcours is wel nog niet uitgetekend, volgend jaar zal een nieuwe vzw daar werk van maken. Daarnaast organiseert Izegem ook het BK tijdrijden in 2021. Het wil hiervoor opnieuw spreken met buurgemeente Ingelmunster om dit samen aan te pakken. Het BK voor de nieuwelingen in 2019 gaat naar Lendelede.