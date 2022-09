Izegem Koers strikt Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen

De organisatie heeft een mooi deelnemersveld samengesteld. Naast Mathieu van der Poel komt ook z'n broer David naar Izegem, net als ploegmaats Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote.

Daarnaast komt er een sterke delegatie van Quick-Step-Alpha Vinyl aan de start. Europees kampioen Fabio Jakobsen krijgt het gezelschap van streekrenners Yves Lampaert, Tim Declercq en Bert Van Lerberghe. Ook Florian Sénéchal is van de partij.

Het startschot in Izegem weerklinkt om 14u30, in de Gentseheerweg. De renners moeten 167,4 kilometer afleggen verdeeld over 18 ronden van goed 9 kilometer. De finish is voorzien rond 18u15.