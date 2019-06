Ivan Leko urenlang ondervraagd

Ivan Leko liet het woord over aan zijn advocaat, die de eerder verschenen berichten ontkende over de ontvangst van zwart geld bij het opstellen van bepaalde spelers.

Het was al de tweede keer dat Leko het moest gaan uitleggen bij de federale politie in Hasselt. In de loop van de dag pakten verschillende media uit met het bericht dat de ex-trainer van Club Brugge onder meer zwart geld zou gekregen hebben bij verschillende transfers. Dat ontkende Walter Van Steenbrugge bij het buitenkomen.

"Van de pot gerukt"

"Tijdens de middagpauze kregen wij tal van berichten binnen dat Leko geld zou ontvangen hebben om spelers op te stellen. Daar is het zelfs niet over gegaan. Journalisten wisten dat blijkbaar allemaal. Dat is voor mij echt van de pot gerukt." De advocaat liet ook duidelijk verstaan dat hierover tijdens het verhoor geen vragen zijn gesteld. "Meneer Leko kijkt iedereen recht in de ogen. Hij heeft op alle vragen kunnen antwoorden en als er nog een procedure komt zullen we ons kunnen verdedigen", aldus Van Steenbrugge.

"De vragen gingen wel over de dingen die meneer Veljkovic heeft aangebracht. Ivan Leko heeft daar heel rustig en duidelijk op geantwoord. Er zijn een aantal elementen naar voren gebracht waarvan wij in algemene termen kunnen zeggen dat de wereld van de voetbalmakelaars een heel speciale wereld is."

Over de details van het verhoor wilde de advocaat verder niets kwijt.