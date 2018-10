Ivan Leko: "Ik hoop dat we Atletico pijn kunnen doen"

Club Brugge neemt het vanavond op de tweede speeldag van de Champions League op tegen Atletico Madrid. Coach Ivan Leko gelooft in de kansen van zijn ploeg in het Wanda Metropolitano, de thuishaven van de titelverdediger in de Europa League.

"Iedereen weet hoe Atletico onder Diego Simeone speelt", verklaarde Leko dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het duel van woensdagavond. "Ze hebben hun eigen stijl en weten hoe ze voor een resultaat moeten gaan. Atletico is de grote favoriet, maar wij gaan op onze manier spelen. De wedstrijd tegen Dortmund heeft bewezen dat we iets kunnen laten zien op het allerhoogste niveau. We zijn naar hier gekomen met ambitie, en ik hoop dat we Atletico pijn kunnen doen."

Thibaut Courtois, die het afgelopen weekend met Real Madrid opnam tegen zijn ex-club Atletico, gaf in de kranten aan dat de zwakte van de Rojiblancos op de flanken ligt. "Die zijn misschien niet fanstastisch, maar zwak zou ik ze toch zeker niet noemen", reageerde Leko. "Het zal belangrijk zijn om ruimte te vinden tegen hun 4-4-2, en gevaarlijk te zijn. Eén tegen één zijn we zeker minder, maar met elf tegen elf kunnen we misschien iets forceren."

Over zijn eigen opstelling wilde Leko niet in detail treden. "We proberen de beste ploeg van het moment op te stellen. Het is al mooi dat we hier mogen spelen, en elke speler heeft nu de kans om zich te tonen. We moeten respect hebben, maar ook geloven in ons eigen kunnen." Op Hans Vanaken rekent de Kroaat hoe dan ook. "Ik ben tevreden over wat hij de laatste weken toont. Hij zit misschien wel in zijn beste vorm ooit. Hij heeft veel vooruitgang geboekt, hopelijk toont hij dat morgen ook."

Fotogalerij laatste training