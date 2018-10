Ivan Leko: "ben er 200% klaar voor"

Anderhalve week nadat operatie 'Propere Handen' de Belgische voetbalwereld op zijn grondvesten deed daveren, wilde Ivan Leko - een van de verdachten in de zaak - opnieuw aan voetballen denken. "Het was inderdaad geen normale voorbereiding", zei de Kroatische T1 van blauw-zwart op een persconferentie. "Ik was afwezig voor redenen die iedereen kent. Maar dat is voorbij. We moeten nu verder kijken. Vandaag en morgen tellen, niet gisteren. Het zal een speciale wedstrijd worden natuurlijk, ik ben ook niet dom. Maar ik ben er tweehonderd procent klaar voor. De prioriteiten in mijn leven zijn mijn familie en mijn tweede familie, zijnde Club Brugge. Deze club is heel speciaal voor mij. Ik heb de voorbije week de steun van de supporters gekregen en ik wil die in drievoud teruggeven. Ik ben heel trots een lid te zijn van de familie van Club Brugge."

"Goed voetbal"

Leko wil verder geen aandacht meer schenken aan het fraudeschandaal en zal zich ten volle focussen op de wedstrijd. "In Luik twee weken geleden hebben we niet best gespeeld", kwam de Brugse coach nog even terug op de 3-1 nederlaag tegen Standard. "We willen morgen dus opnieuw in de winning mood komen. Met goed voetbal.

Fans

Clubfans zullen morgen alvast honderden Kroatische vlaggen laten wapperen in het Jan Breydelstadion om de coach een hart onder de riem te steken. In de spionkop is er nog een extra actie gepland, tenminste als Club zijn toestemming verleent.