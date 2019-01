Iserbyt zegeviert bij beloften in Hoogerheide

De wereldkampioen haalde het in het Nederlandse Hoogerheide met bijna driekwart minuut voorsprong op de Fransman Antoine Benoist. De Brit Ben Turner vervolledigde het podium. Het eindklassement komt op naam van de Brit Tom Pidcock, die ontbrak in Hoogerheide.

In de eerste ronde keken de renners nog de kat uit de boom, terwijl de regen met bakken uit de lucht viel. Een omvangrijke kopgroep passeerde de finish na één ronde, pas in de tweede ronde nam Iserbyt het initiatief. Iserbyt, terug van stage in Spanje, trok een paar keer fel van leer en keek niet om. De Italiaan Dorigoni bood de meeste tegenstand, maar door een val schakelde hij zichzelf uit.

Derde zege

In tegenstelling tot vorige week in Pontchâteau kende de wereldkampioen geen pech en stoomde hij door naar de zege. Hij vatte de slotronde aan met een halve minuut bonus en haalde het met gemak voor de Fransman Antoine Benoist en de Brit Ben Turner. Het is Iserbyts derde zege in de wereldbeker na winst in Bern en Heusden-Zolder. Pidcock is eindwinnaar met 240 punten, 15 meer dan Iserbyt. Benoist is derde met 195 punten.