Iserbyt wint Superprestige in Ruddervoorde

Eli Iserbyt kwam als eerste over de streep in Ruddervoorde en wint zo z'n eerste rit in de superprestige. Na een koers waarin de favorieten lang bij elkaar bleven, kon Eli Iserbyt na perfect ploegenspel in de voorlaatste ronde het verschil maken. Hij kwam solo over de streep. Toon Aerts werd tweede en Lars van der Haar pakte de bronzen medaille.

In de Superprestige won Aerts twee weken terug de eerste manche in Gieten, Iserbyt werd daar tweede. De twee delen nu de leiding. Iserbyt boekte in Ruddervoorde zijn tweede zege van het seizoen. Eind september won hij de Rapencross in Lokeren.

Wereldkampioene Alvarado maakt verschil in het zand

Bij de dames stak wereldkampioene Ceylin Alvarado de winst in de tweede manche van de Superprestige in Ruddervoorde op zak. In een spannende wedstrijd maakte ze het verschil in de slotronde in de zandstrook en haalde ze het voor haar landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand. Eerder zette Alvarado ook al de openingsmanche op haar naam in Gieten. Laura Verdonschot finishte als eerste Belgische op een zesde plaats.

Harteel uit Adinkerke finisht derde bij juniores

Bij de juniores was de winst weggelegd voor Jente Michels. Hij won voor Aaron Dockx en Jelle Harteel uit Adinkerke.