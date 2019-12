Iserbyt tot 2024 bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Met een doordachte vormpiek vroeg in het seizoen, goed voor zeven overwinningen in tv-crossen, leverde Eli ondanks zijn prille leeftijd een erg belangrijke bijdrage aan het succes van het team van manager Jurgen Mettepenningen.

Jurgen Mettepenningen (manager Pauwels Sauzen - Bingoal): “Samen met onze sponsors denken wij als management op lange termijn. Achter de komst van Eli in 2016 zat een duidelijke toekomstvisie, net als achter deze verlenging. Ik verwacht dat Eli zijn huidige niveau niet alleen zal aanhouden, maar gezien zijn jonge leeftijd de komende jaren zelfs nog een stuk zal verbeteren. Weinig renners hadden op hun 21ste al zeven tv-crossen op hun palmares staan . Eli vormt samen met Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck een drietal waarmee we op lange termijn mogen denken en nog mooie overwinningen zullen behalen.”

Eli Iserbyt: "De langetermijnplanning die bij mijn komst in de ploeg werd uitgewerkt, biedt me de stabiliteit en het vertrouwen om me te ontwikkelen als renner. Dat mondde dit seizoen uit in een grote stap voorwaarts. Goed dat ik nu kan verder bouwen op dat vertrouwen. Zeer belangrijk: onze Ridley Bikes en alle andere materiaal zijn top. En dat is noodzakelijk om als topsporter te presteren. Als het dan ook nog eens klikt met zowel de ploegmaats als het management, ben je blij dat je de samenwerking kan verlengen en we samen kunnen werken aan de verdere uitbouw van mijn carrière.”

bron : Pauwels Sauzen-Bingoal