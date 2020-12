Iserbyt start in Baal, maar het gaat pijn doen

Dat besliste hij na een nieuwe check bij de dokter en een crosstraining in het bos. Dat zal weliswaar niet pijnvrij zijn.

Zaterdag crashte Eli in de Superprestigemanche van Zolder. Daarbij liep hij een elleboogluxatie op en werden alle spieren rond de linkerelleboog zwaar geraakt. Ziekenhuisbezoek zaterdagavond toonde aan dat er geen breuken waren, check-ups bij de dokter de afgelopen dagen gaven Eli groen licht om te crossen. Al kan nog steeds niet met 100 procent zekerheid gezegd worden dat er geen barstjes zijn.

"Onverwachte schokken doen pijn"

De echte test voor Baal, kwam vandaag tijdens een korte training in het bos. "Het gaat lukken”, vertelt Eli. “Maar pijnlijk wordt het wel. Alle spieren rond de elleboog zijn geraakt, en die hebben veel tijd nodig om volledig te herstellen. Vooral onverwachte schokken doen pijn. En trekken aan het stuur is erg moeilijk. Springen over de balken, dat zal ik waarschijnlijk niet kunnen doen. En ook in de start wordt het moeilijk. Recht op de pedalen staan wordt pijnlijk, maar Baal is gelukkig een tempocross.” Of de Europese kampioen zondag ook in de wereldbekercross van Hulst van start zal gaan, wordt pas na Baal beslist.

