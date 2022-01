Iserbyt soleert naar de zege in Flamanville

Op een parcours dat voor het eerst deel uitmaakte van de Wereldbeker, koos de West-Vlaming voor halfweg cross het hazenpad, om vervolgens solo te finishen voor Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. Heel wat toppers ontbraken om diverse redenen. Voor de start van deze cross was Iserbyt al zeker van eindwinst in de Wereldbeker. In Frankrijk ging het om de voorlaatste manche van het seizoen. De Wereldbeker wordt komend weekend afgesloten in het Nederlandse Hoogerheide, nog eens een week later wordt het WK gereden in het Amerikaanse Fayetteville.