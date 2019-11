Iserbyt rijdt tegenstand in de vernieling

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft vrijdag in Oudenaarde de Koppenbergcross gewonnen. De 22-jarige West-Vlaming had in de eerste manche van de DVV Trofee 31 seconden voorsprong op de Brit Tom Pidcock.

Iserbyt was de topfavoriet en maakte die rol vanaf de start waar. Hij kwam als eerste boven op de Koppenberg, gevolgd door Thijs Aerts. Wat verder volgden Lars van der Haar en Toon Aerts. Iserbyt wisselde daarna van fiets en verzeilde zo even op plaats twee, maar zou al snel Aerts voorbijsnellen. Pidcock rukte intussen op. Iserbyt kwam snel alleen op kop en dat zag de Brit liever niet gebeuren. Iserbyt had dus nog geen gewonnen spel, na de eerste ronde zag hij Pidcock tot op twee seconden naderen, Aerts volgde op 11 seconden. De Brit beende Iserbyt bij, Aerts leek dat wat later ook te gaan doen, maar schoot uit zijn klikpedaal bij het opdraaien van de Koppenberg en keek daarna weer tegen een achterstand van 11 seconden aan.

Materiaalpech

Intussen had Iserbyt vooraan opnieuw een klein kloofje geslagen, maar Pidcock knokte zich in zijn typische stijl terug. Aerts kraakte in ronde drie en zag nog een ronde later Vanthourenhout passeren. Vooraan had Iserbyt zich intussen weer ontdaan van de wereldkampioen bij de beloften en trok hij de vierde ronde in met een bonus van zeven seconden. Na die vierde van zeven rondes was het verschil tot 22 seconden opgelopen. Aan het einde van de vijfde ronde, bij het opdraaien van de Koppenberg, kreeg Iserbyt af te rekenen met kettingproblemen. Hij moest van de fiets en stond lange tijd stil, waardoor Pidcock weer kon aansluiten. Het duo maakte er een mooi duel van.

Zevende zege van het seizoen

Vanthourenhout, op 49 seconden, en Aerts, op 59, deden niet meer mee voor de zege. Pidcock schuwde de risico's niet en wist zich daardoor zelfs even te ontdoen van de West-Vlaming. Iserbyt gaf drie, vier seconden prijs, maar dichtte het gat op de Koppenberg. Samen gingen ze de slotronde in. In de zevende en laatste ronde snelde Iserbyt weer voorbij Pidcock, nadat hij niet in de materiaalpost reed. Met nog een paar versnellingen ontdeed hij zich vervolgens van de Brit en soleerde hij naar zijn zevende zege van het seizoen. Eerder won hij in Iowa (WB), Waterloo (WB), Kruibeke, Gieten (SP), Bern (WB) en Gavere (SP).

Materiaalpech is eigen schuld

"Die materiaalpech was mijn eigen schuld", reageerde hij. "Ik wisselde te laat en bij het opdraaien van de Koppenberg viel mijn ketting eraf. Waarschijnlijk zat er te veel vuil tussen, waardoor de derailleur de spaken raakte."