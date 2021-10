Iserbyt pakt zege in Waterloo: "Panikeerde niet na kettingproblemen"

De Europese kampioen toonde zich in het Amerikaanse Waterloo gezond agressief gedurende de gehele wedstrijd. Even leek zijn ploegmakker Michael Vanthourenhout nog weerwerk te kunnen bieden. Maar na iets meer dan 40 minuten cross gaf Iserbyt opnieuw vol door en kon Vanthourenhout zich meteen concentreren op de dichtste ereplaats. De West-Vlaming stoomde door naar zijn vierde zege van het seizoen.

"Ik heb van deze wereldbekercompetitie een doel gemaakt, maar het begon allemaal niet zo goed", deed Iserbyt na afloop zijn verhaal. "Ik kreeg in de eerste ronde af te rekenen met kettingproblemen en wist dat ik niet mocht panikeren. Voor ik afsprong, geraakte de ketting plots van de tanden en tussen mijn kader. Na verloop van tijd kon ik weer op weg, maar ik had zo wel een pak plaatsen verspeeld. En dan kwam er een heel hectische periode door de regen. Ik zag Quinten Hermans tegen de vlakte gaan en ook Toon Aerts ging neer."

Solo

"Ik geraakte daarna tot bij Michael Vanthourenhout en ik had met hem de perfecte man mee. Wij konden elkaar heel goed aflossen en bouwden aan onze voorsprong. Ik zag Quinten Hermans op een gegeven moment heel snel naderen en daarom trok ik het tempo weer wat op. Zo verloor ik Michael wel en moest ik alleen verder. Ik kon door deze solo mijn eigen wedstrijd rijden en het afmaken. Maandag vliegen we al richting Fayetteville. Hierdoor kan ik ook nog wat losrijden. Alles is wel goed geregeld vanuit de ploeg zodat wij ons niet te veel zorgen hoeven te maken", besloot Iserbyt.