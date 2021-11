Iserbyt pakt de zege na beklijvend duel

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft in het Franse Besançon de achtste manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven.

Aerts, die zaterdag de CAPS Urban Cross in Kortrijk won, en Iserbyt trokken al snel met twee op avontuur. Vooral Aerts zette zijn concurrent geregeld onder druk. In de vijfde ronde sloeg hij een kloofje, Iserbyt boog maar brak niet. Bij een afdaling viel Aerts in de modder, Iserbyt profiteerde.

De West-Vlaming bleef nadien ondanks een slipper uit de greep van Aerts, die door enkele foutjes zijn karretje niet kon aanhaken. Aerts finishte op tien seconden van Iserbyt. De Nederlander Pim Ronhaar vervolledigde het podium op 1:44, voor Michael Vanthourenhout (op 1:57). Iserbyt won eerder dit seizoen ook al de wereldbekers in het Amerikaanse Waterloo en Iowa City, in Overijse en Koksijde.

iserbyt blijft comfortabel leider in de tussenstand. De volgende wereldbekermanche staat volgende week zondag op het programma in Antwerpen.