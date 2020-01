Iserbyt moet van der Poel laten gaan in GP Sven Nys

Mathieu van der Poel heeft woensdag de DVV Trofee in Baal op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander haalde het voor Eli Iserbyt en de Brit Tom Pidcock.

Van der Poel zette meteen aan, maar Iserbyt beet zich vast in het wiel van de wereldkampioen. Halfweg cross plaatste de Nederlander een nieuwe versnelling die zijn eerste belager zonder antwoord liet. Van der Poel gaf nadien geen krimp en gunde de achtervolgers geen kans terug te keren. Met de nieuwe sponsors op het shirt reed hij met ruime voorsprong over de meet.

De volgende manche volgt zondag al, op de terreinen van de Vrije Universiteit Brussel en de Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Op 8 februari valt het doek over de DVV Trofee met de Krawatencross in Lille.

Schitterende zaak

Iserbyt doet overigens een schitterende zaak in het klassement van de DVV Trofee. Mathieu van der Poel nadert dan wel, maar de wereldkampioen zal niet alle manches meer afwerken van dit regelmatigheidscriterium. "Ik wist dat als ik er alles aan zou doen om Mathieu van der Poel te volgen dat ik mijn motor zou opblazen. Vandaar dat ik temporiseerde op het juiste moment. Ik reed zo met het klassement in het achterhoofd. Ik focuste me op de tweede plaats en het klassement", zegt Iserbyt.

"Het ploegenspel klopte vandaag wel. Daar was de afgelopen tijd heel wat om te doen geweest. Ik moet in die zaken misschien wat meer mijn mond houden op het gepaste moment. Noem het wat onervarenheid. De plooien, als die er al waren, zijn nu wel gladgestreken", lachte Iserbyt na afloop.