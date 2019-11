Iserbyt: "Materiaalpech was mijn eigen schuld"

"Ik wisselde te laat en bij het opdraaien van de Koppenberg viel mijn ketting eraf. Waarschijnlijk zat er te veel vuil tussen, waardoor de derailleur de spaken raakte."

"Stond stil op de Koppenberg"

Iserbyt maakte het verschil halfweg de cross, had een mooie voorsprong, maar stond stil op de Koppenberg. "Daarna moest ik toch even bekomen en weer in mijn ritme geraken. Uiteindelijk ben ik blij dat ik daar kalm ben gebleven. De oude Eli zou daarna niet meer winnen, maar nu hield ik de focus en kon ik het negatieve nog omzetten in het positieve."

"Diep moeten gaan"

Pidcock nam even afstand, maar finaal wist Iserbyt zich toch te ontdoen van de Brit. "Het moest daar gebeuren. Dus wisselde ik niet van fiets, omdat ik als eerste aan die afdaling wilde beginnen. Tom was beter op die stroken, dus ik moest voor hem zijn. Daarna heb ik alles uit de kast gehaald en pak ik de zege. Ik denk dat ik sterker was bergop, maar ik ben wel diep moeten gaan en ik denk dat de kijker een mooi duel heeft gezien."

Zondag in Ruddervoorde tegen van der Poel

Zondag in Ruddervoorde keert Mathieu van der Poel terug in het veld. "Ik kijk er erg naar uit. Hopelijk is hij niet te goed. Pidcock, Mathieu en ik kunnen er een mooie koers van maken, vermoed ik. We rijden momenteel op een heel hoog niveau en ik zou het raar vinden als Mathieu ver van ons zou wegrijden."

