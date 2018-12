Eli Iserbyt kwam als derde over de streep in de GP Soudal in het Kampermolenpark van Hasselt.

De Bavikhovenaar moest de duimen leggen voor Jens Adams en Kevin Pauwels, die zijn eerste overwinning behaalt sinds februari 2016. De belofte tussen de profs was van bij het begin aanwezig in de wedstrijd, al moest hij telkens wel achtervolgen. In de voorlaatste ronde kon Iserbyt na een foutje van van Kessel de nodige voorsprong nemen om als derde te eindigen in Hasselt.

Kevin Pauwels mocht de slotronde intrekken met een voorsprong van 25 seconden op Jens Adams en kwam niet meer in de problemen.