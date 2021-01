Iserbyt kijkt uit naar titel. Maar: "lukt het niet, so be it":

Samen met zijn ploegmakkers van Pauwels Sauzen-Bingoal zal hij moeten proberen om topfavoriet Wout Van Aert uit de driekleur te houden. Iserbyt wordt algemeen gezien als de grootste bedreiging voor Van Aerts en Van der Poel, ware het niet van die valpartij in Heusden-Zolder. Een week later kon hij wel al opnieuw starten, maar echt lekker voelt die elleboog nog niet aan.

"So be it"

Maandag is er nog en laatste MRI genomen, omdat ik toen 's nachts veel last had. Maar dan heb ik een paar dagen op de rollen gereden en gisteren weer buiten met de ploeg in het bos, dat gaf een goed signaal. De benen waren ook goed. Ik denk dat alles goed aan het genezen is, maar de balkjes nemen zal nog moeilijk zijn", zegt hij. Het parcours in Meulebeke moet Iserbyt normaal gezien wel liggen, maar er blijven dus die vraagtekens. Iserbyt start zo niet als topfavoriet, maar dat vindt hij niet erg. "Win ik niet, so be it, en we kijken weer vooruit".

Ploegtactiek

Van Aert tegen Pauwels Sauzen-Bingoal, dat is de teneur in de voorbeschouwingen. Maar een ploegtactiek, dat blijft moeilijk. Iserbyt heeft al de Europese kampioenentrui, maar de Belgische mag er gerust bij. "Het wordt wel een goedkope titel, want je moet geen vat geven in het supporterscafé. Ik heb nog een openstaan van het EK. Als ik nu win, komt er nog een bij. Als het café weer open is, gaan ze een goede omzet hebben. Maar de trui hebben en ermee rondrijden, is toch het belangrijkste".

Lees ook: