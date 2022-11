Iserbyt kan leven met derde plaats

Eli Iserbyt sleepte een derde plaats uit de brand in Hulst. "Mathieu was echt sterk, ik dacht dat hij ons op een minuut zou rijden, maar dat bleef gelukkig uit", zei hij over winnaar Van der Poel.

Iserbyt verloor dan wel z'n leidersplaats in het klassement van de Wereldbeker, de West-Vlaming acht met slechts vier punten achterstand nog niets verloren. "Laurens (Sweeck) is bezig aan een sterk seizoen, maar ik hoop dat ik vanaf december stilaan weer de oude ben en minder last heb van mijn blessure. Met zo'n klein verschil en nog zeven manches vermoed ik dat we zullen knokken tot het einde."

Over z'n wedstrijd was Iserbyt best tevreden. "Toen ik Mathieu in de eerste ronde zag voorbijsnellen, vreesde ik dat hij een minuut zou nemen", aldus Iserbyt. "Ik eindig op 22 seconden, mijn laatste twee rondes liepen echt goed en het verschil is dus nog klein. Dus al bij al valt dat nog mee." Volgend weekend wacht met de Superprestige in Boom en de Wereldbeker in Antwerpen nog een dubbel weekend. Daarna trekt Iserbyt op stage naar Spanje en vliegt hij normaal over en weer voor de wedstrijden in Dublin en Val di Sole