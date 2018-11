Op het EK veldrijden in het Nederlandse Rosmalen is Eli Iserbyt uit Bavikhove tweede geworden bij de beloften.

De Europese titel was voor de Brit Tom Pidcock. Hij had een halve minuut voorsprong op Iserbyt, de uittredende kampioen. De Fransman Benoist was derde.

#EuroCross18 - Men Under 23: 1 Pidcock (Gbr), 2 Iserbyt (Bel), 3 Benoist (Fra) pic.twitter.com/m2FuB3UIfi — EK Veldrijden (ekveldrijden) 4 november 2018

