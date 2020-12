Iserbyt: "Fijn dat ik op zo'n lastige omloop kan winnen"

Eli Iserbyt heeft na de zege in Ruddervoorde nu ook de overwinning in Boom beet. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal verstevigt zijn leidersplaats in het Superprestige-klassement.

Iserbyt telt nu vijf punten voorsprong op Toon Aerts. "Maar er staan nog drie manches op het programma", sprak hij. "Het is nog lang niet gespeeld. Een klein foutje of eens ziek zijn en je kan veel punten verliezen."

Iserbyt reed op een hellende strook weg van Toon Aerts, Wout van Aert en Michael Vanthourenhout. "Het verraste mij dat ik plots weg was", zei de West-Vlaming. "Maar ik wist ook dat het moeilijk was om gaten dicht te rijden. Daarvoor hadden er nog al jongens het geprobeerd en dat leidde nooit tot veel voorsprong. Het was echt lastig om voorop te blijven, dit is een zwaar parcours."

"Stampen tot het einde"

Iserbyt was bij de pinken tijdens de wedstrijd en liet noch Toon Aerts noch Van Aert te veel voorsprong nemen. "In het begin van de cross deed ik het iets rustiger aan dan de rest en dat heeft me zeker voordeel opgebracht op het eind. Ik had nog iets in de tank en de anderen hadden het blijkbaar lastig om nog dat gaatje te dichten.

Dan moet je niet meer omkijken en blijven stampen tot het eind. Stampen ja, want bergop was het echt lastig omdat je achterwiel volledig doordraaide. Het was echt een Toon- of Wout-rondje, maar ik win uiteindelijk wel. Ik ben hier heel trots op. Dit had ik waarschijnlijk vorig jaar nog niet gekund, maar ik ben veel sterker geworden."