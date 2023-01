Iserbyt en Vanthourenhout verkennen parcours BK Veldrijden

Geen Wout Van Aert zondag aan de start in Lokeren. De titelverdediger is er niet bij en dus hebben ploeggenoten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout een grote kans om te winnen. Scherprechter op het parcours van iets meer dan 3 kilometer: de Mont Henri, een pittige helling in het midden van het park. Eli Iserbyt: "Het is zeker een unieke kans. Het is ook een parcours dat op mijn lijf geschreven is. De conditie is goed dus ik kijk er wel naar uit om eerlijk te zijn."

En in afwezigheid van veelvraat Wout Van Aert kan voor het eerst sinds 2015 – toen Klaas Vantornout – nog eens een West-Vlaming Belgisch Kampioen worden. Michael Vanthourenhout: "En het zijn er dan direct twee, ik denk dat Eli ook veel kans maakt. Dus ja, dat is voor de provincie wel heel mooi. Er is wel een West-Oost-Vlaamse connectie in de ploeg, dus het zou wel mooi zijn om dat in de ploeg te houden."

Uitkijken is het ook naar de jonge garde zoals Joran Wyseure uit Lichtervelde, Thibau Nys en Emiel Verstrynge. De beloften die al een profcontract hebben starten straks gewoon bij de elite.