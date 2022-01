Vandaag testen de twee West-Vlamingen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout het parcours van het BK veldrijden in Middelkerke uit. Die wedstrijd vindt dit weekend plaats.

Gisteren was het nog bondscoach en ex-wielrenner Sven Vanthourenhout die zelf op de fiets sprong. Volgens hem is Wout van Aert de topfavoriet om de titel in de wacht te slepen. Die van Aert zal pas zondag het parcours voor het eerst verkennen.