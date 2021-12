Interview Veljkovic: Ook Leekens en Leko genoemd

Veljkovic zegt dat de fraude op alle niveaus zit, van de de spelers, en de clubs over de makelaars en de voetbalbond zelf.

De spijtoptant noemt in het interview, dat anderhalf jaar geleden werd afgenomen, man en paard, en legt de vele zwartgeldcircuits in het Belgische voetbal bloot. Dat zou zo zijn bij Georges Leekens, bij zijn vertrek bij Lokeren naar de Rode Duivels, en bij zijn ontslag bij Club Brugge. Ook Ivan Leko, die in oktober 2018 twee dagen in de gevangenis doorbracht, zou zwart geld hebben gekregen bij verschillende transfers. Zijn advocaat ontkent alles.