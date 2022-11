"Ik had tactisch andere wissels doorgevoerd"

In de Wellington Arena in Oostende was er plaats voor z'on 2000 supporters om op een groot scherm naar de Rode Duivels te kijken tegen Marokko. De Belgen speelden niet goed en verloren dan ook met 0-2. Tessa Wullaert en Sammy Bossut zagen dat het beter kon.

"Ik ben niet alleen ontgoocheld met de uitslag, maar ook met het spel dat de Belgen brengen. Er zat te weinig snelheid in het spel, waardoor we geen kansen konden creëren. Ik had het gevoel dat Marokko meer wou vechten voor deze overwinning", vertelt Tessa Wullaert. Maar niet enkel het trage spel viel Wullaert op, ook de beslissingen van de bondscoach Roberto Martinez stelt ze in vraag: "Ik zou tactisch gekozen hebben om andere spelers in te brengen om zo meer snelheid in het spel te brengen. Het enige lichtpuntje is dat Romelu Lukaku terug tussen de lijnen stond vandaag." Tessa Wullaert blijft toch hoopvol, maar dan moet het donderdag beter zijn.

Ook Sammy Bossut zag dat het niet goed liep bij de Belgen. Hij wil meer aanvallend voetbal zien: "We spelen te veel achteruit, en vooraan verwacht ik meer loopbewegingen om zo meer ruimtes te creëren en kansen af te dwingen. Er gaat toch een hartig woordje moeten gesproken worden en eens duidelijk gezegd worden wat er moet veranderen." Toch blijft Bossut erin geloven.