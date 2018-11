Ieperse Young Cat naar EK-kwalificaties

De 20-jarige point guard van Sint-Katelijne-Waver voegt zich bij Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, HeleenNauwelaers, Hatty Nahwezhi-Bende, Jana Raman, Julie Vanloo, Manon Grzesinski, Laure Resimont en Serena-Lynn Geldof.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes plaatsen zich voor het EK dat van 27 juni tot 7 juli 2019 in in Servië en Letland plaatsvindt. De Belgian Cats zijn met drie op vier en met een kleine nederlaag (53-48) in Tsjechië in poule G perfect op schema. Logische winst in Duitsland en een zege met vijf punten verschil in de Lange Munte in Kortrijk tegen Tsjechië zou groepswinst opleveren.