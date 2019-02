De thuisploeg miste zijn start volledig en moest al snel achtervolgen. Ieper ging met 33-42 de rust in. Die comfortabele voorsprong slinkte tot 4 punten nadat de thuisploeg het begin van het derde kwart stevig in handen nam. Maar de bezoekers herpakten zich en liepen uit tot 52-68. Sijsele gaf echter niet op en kwam zelfs nog tot op 4 punten in het vierde kwart. Het slotoffensief mocht niet baten, Ieper won uiteindelijk de partij met 85-91 en doet een goede zaak in de strijd voor de play-offs.