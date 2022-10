Ieper verslaat Waregem in basketderby

Gisterenavond stond met Ieper tegen Waregem een echte West-Vlaamse kraker op het programma in de Top Division men one. Beide basketbalteams zijn goed begonnen aan de competitie en daar hoopten ze een vervolg aan te breien.

Thuisploeg Ieper schoot het beste uit de startblokken met enkele rake driepunters. De bezoekers slaagden er desondanks nog in om de schade te beperken en sloten met een 14 – 15 voorsprong het eerste kwart af. In het tweede kwart waren de rollen echter omgekeerd. De Ieperlingen kregen van buiten de driepuntlijn niets meer in de korf en bij Waregem vloog de een na de andere binnen. Ook de Ieperse defensie liet steken vallen, waardoor Waregem verder kon uitlopen tot 27 – 36 aan de rust.

Thuisploeg gaat op en over Waregem

Na de rust kwam de thuisploeg gedreven uit de kleedkamer en kon het Waregem overklassen. Net voor het eind van het derde kwart kwam de thuisploeg voor de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong: 50 – 48. Die voorsprong gaf de thuisploeg uiteindelijk niet meer uit handen. De wedstrijd eindigde op 75 – 69.