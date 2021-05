Hugo Broos bondscoach van Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse Voetbalfederatie bevestigt dat ze Broos onder contract heeft voor het nationaal team. Het is de eerste opdracht van Broos (69) na zijn vertrek bij KV Oostende. Daar was hij sportief directeur. Toen Gert Verheyen vertrok was hij er zelfs even coach.

Bij Bafana Bafana is hij de opvolger van de vorige maand ontslagen Molefi Ntseko, die met het land naast de kwalificatie voor de Africa Cup had gegrepen. Volgens plaatselijke media zou Broos er een contract voor vijf jaar ondertekenen, tot na het WK van 2026. Veel tijd om zich in te werken krijgt hij niet, begin juni starten ze hun WK-kwalificatiecampagne met een interland tegen Zimbabwe. Ghana en Ethiopië en zijn de overige twee tegenstanders in groep G.

Bij Zuid-Afrika is Percy Tau de absolute vedette van het elftal. De 26-jarige aanvallende middenvelder werd de voorbije jaren door het Engelse Brighton & Hove Albion achtereenvolgens uitgeleend aan Union, Club Brugge en Anderlecht.

Broos is geen onbekende in Afrika: met Kameroen werd hij Afrikaans kampioen. In ons land werd hij met Club Brugge kampioen en hij pakte zelfs de dubbel in 1996.