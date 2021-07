Horvath verlaat Club Brugge transfervrij voor Nottingham

De traditieclub neemt de Amerikaanse doelman transfervrij over van Club Brugge, waar hij vier seizoenen actief was.

De 26-jarige Horvath maakte in januari 2017 de overstap over van het Noorse Molde en kwam in het Jan Breydelstadion sindsdien tot 64 officiële duels. Vooral in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 kwam hij geregeld in actie. De voorbije twee jaar was hij vooral bankzitter voor Rode Duivel Simon Mignolet. Horvath won met Club Brugge drie landstitels (2018, 2020 en 2021). Voordien had hij in Noorwegen met Molde in 2014 ook al de dubbel gepakt. Vorige maand won hij met de Verenigde Staten ook de CONCACAF Nations League. Hij redde in de laatste minuut van de extra tijd een penalty tegen Mexico, waardoor de 3-2 op het bord bleef staan. Nottingham Forest is in Engeland een team met een enorme traditie. De club won in het verleden onder meer twee maal de Europacup I (1979 en 1980), de voorloper van de Champions League. Vorig seizoen werden de 'Tricky Trees' tegenvallend zeventiende in de Championship